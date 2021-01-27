Philips распродает технику для дома и кухни со скидками до 50%

Так, с 53% скидкой можно приобрести паровой утюг Philips Azur GC4566. Напомним, что в обычное время его продавали за 10 590 рублей, тогда как сейчас он доступен за 4 990 рублей.

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare EasyClean HX6512 с дорожным футляром и двумя насадками, в свою очередь, продается за 3 990 рублей вместо прежних 6 990 рублей.

С 53% предлагается блендер электрический Philips HR3655, в то время как стоимость беспроводного пылесоса 2 в 1 Philips SpeedPro FC6721 упала на 10 тысяч рублей.

Сэкономить 29 тысяч рублей можно на покупке кофемашины Saeco PicoBaristo HD8928.

Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 1 февраля.