Philips сосредоточился на инновациях в здравоохранении

Якобс отметил, что вызовом для здравоохранительных систем является способ обеспечения ухода за большим числом пациентов в будущем с меньшим количеством медицинского персонала. Технологии, в том числе искусственный интеллект, могут помочь найти решения для этой проблемы.

Он также отметил, что увеличение использования технологий создает большое количество чувствительных и ценных здравоохранительных данных. Эти данные должны рассматриваться как огромная возможность для пациентов и эффективности здравоохранения.

С начала 2021 года Philips столкнулась с серией кризисов из-за своих аппаратов DreamStation для лечения апноэ сна. Однако компания уже достигла соглашений о компенсации пользователей в Соединенных Штатах и с регулирующими органами.