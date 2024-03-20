Philips сосредоточился на инновациях в здравоохранении

Опубликовано 20 марта 2024, 22:42
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Philips сосредоточился на инновациях в здравоохраненииПосле крупного отзыва аппаратов для сна
Главный исполнительный директор Philips Рой Якобс заявил в интервью AFP, что компания делает ставку на инновации, поскольку искусственный интеллект трансформирует здравоохранительную индустрию. Это происходит на фоне того, что компания стремится открыть новую страницу после массового отзыва дефектных аппаратов для сна.
Якобс отметил, что вызовом для здравоохранительных систем является способ обеспечения ухода за большим числом пациентов в будущем с меньшим количеством медицинского персонала. Технологии, в том числе искусственный интеллект, могут помочь найти решения для этой проблемы.
Он также отметил, что увеличение использования технологий создает большое количество чувствительных и ценных здравоохранительных данных. Эти данные должны рассматриваться как огромная возможность для пациентов и эффективности здравоохранения.
С начала 2021 года Philips столкнулась с серией кризисов из-за своих аппаратов DreamStation для лечения апноэ сна. Однако компания уже достигла соглашений о компенсации пользователей в Соединенных Штатах и с регулирующими органами.