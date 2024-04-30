Philips выплатит $ 1.1 млрд за бракованные аппараты для сна

С 2021 года компанию преследовали проблемы из-за дефектов в устройствах DreamStation, которые используются для терапии апноэ сна — расстройства дыхания во время сна. В начале 2024 года Philips остановили продажи этих аппаратов в США после их отзыва дочерней компанией Philips Respironics.

Philips заявили, что достигли соглашения с истцами для прекращения неопределенности, связанной с судебными разбирательствами в США. При этом компания отрицает свою вину и не признает, что их устройства причинили какой-либо вред.

Средства на выплаты выделят из денежного потока компании в 2025 году. Philips также заключили договор со страховыми компаниями на сумму 540 миллионов евро для покрытия расходов, связанных с отзывом аппаратов.

Из-за финансовых потерь, вызванных проблемами с аппаратами для сна, Philips закончили 2023 год с убытком в размере 463 миллиона евро. Компания была вынуждена сократить тысячи рабочих мест