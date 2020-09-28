Philips запустил масштабную распродажу техники для дома, кухни и красоты со скидками до 40%

Так, сэкономить 8 тысяч рублей предлагается на покупке беспроводного пылесоса для сухой и влажной уборки Philips PowerPro Aqua FC6404. Напомним, что в обычное время стоимость данной модели составляет 27 990 рублей, тогда как сейчас она обойдется в 19 990 рублей.

А за 6 990 рублей вместо прежних 9 790 рублей можно приобрести безмешковый пылесос Philips PowerPro Compact FC9332.

Паровой утюг Philips Azur GC4558, в свою очередь, обойдется, в рамках распродажи, в 4 990 рублей вместо прежних 6 390 рублей. Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке.