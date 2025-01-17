Наука и технологии
Опубликовано 17 января 2025, 23:59
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Phone 17 получит улучшенную систему охлаждения

Что должно решить проблему перегрева смартфонов
Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone 17, решив наконец одну из самых старых проблем — перегрев устройств. После того как iPhone 15 Pro столкнулись с перегревом, а iPhone 16 не смогли полностью избавиться от этого недостатка, компания решила установить эффективную систему охлаждения на все модели нового поколения.
Phone 17 получит улучшенную систему охлаждения

© Ferra.ru

Источник сообщает, что iPhone 17 получат улучшенную термическую систему охлаждения — испарительную камеру. Эта технология, ставшая стандартом для Android-смартфонов, теперь будет использоваться в Apple. В модели iPhone 17 Pro Max система охлаждения будет дополнена графитовой пластиной, что обеспечит еще более высокий уровень терморегуляции и долговечности.

С помощью новой системы охлаждения процессор A19 Pro, который будет использоваться в iPhone 17, сможет раскрыть свой полный потенциал, не теряя производительности из-за перегрева.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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