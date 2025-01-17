Phone 17 получит улучшенную систему охлаждения

Источник сообщает, что iPhone 17 получат улучшенную термическую систему охлаждения — испарительную камеру. Эта технология, ставшая стандартом для Android-смартфонов, теперь будет использоваться в Apple. В модели iPhone 17 Pro Max система охлаждения будет дополнена графитовой пластиной, что обеспечит еще более высокий уровень терморегуляции и долговечности.

С помощью новой системы охлаждения процессор A19 Pro, который будет использоваться в iPhone 17, сможет раскрыть свой полный потенциал, не теряя производительности из-за перегрева.