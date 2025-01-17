Phone 17 получит улучшенную систему охлаждения

Опубликовано 17 января 2025, 23:591 мин.
Phone 17 получит улучшенную систему охлажденияЧто должно решить проблему перегрева смартфонов
Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone 17, решив наконец одну из самых старых проблем — перегрев устройств. После того как iPhone 15 Pro столкнулись с перегревом, а iPhone 16 не смогли полностью избавиться от этого недостатка, компания решила установить эффективную систему охлаждения на все модели нового поколения.
© Ferra.ru
Источник сообщает, что iPhone 17 получат улучшенную термическую систему охлаждения — испарительную камеру. Эта технология, ставшая стандартом для Android-смартфонов, теперь будет использоваться в Apple. В модели iPhone 17 Pro Max система охлаждения будет дополнена графитовой пластиной, что обеспечит еще более высокий уровень терморегуляции и долговечности.
С помощью новой системы охлаждения процессор A19 Pro, который будет использоваться в iPhone 17, сможет раскрыть свой полный потенциал, не теряя производительности из-за перегрева.