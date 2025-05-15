Пик использования мобильного интернета в метро пришёлся на период с 17 до 19 часов

Пассажиры московского метро чаще всего расходуют мобильный интернет вечером, с 17 до 19 часов, на это время приходится четверть всего трафика. По данным компании «Билайн», в этом году заметно выросло потребление интернета среди пожилых пользователей — у людей от 76 до 85 лет трафик увеличился на 25%, а у возрастной группы 66−75 лет — на 23%. Молодёжь до 25 лет тоже стала активнее пользоваться сетью, увеличив трафик на 16%.

В целом на мессенджеры уходит около 42% мобильного трафика в метро, социальные сети занимают 32%, а видео и стриминговые сервисы — 26%. Кроме вечернего пика, много трафика расходуется утром, с 8 до 10 часов, и после обеда, с 14 до 16 часов. Эти временные интервалы тоже показывают значительную активность пользователей.

Сейчас на всей территории метро работает свыше 1700 базовых станций, длина кабелей достигает 1900 километров, а средняя скорость интернета выросла до 109 Мбит/с, что обеспечивает стабильное подключение пассажирам.