Пилот впервые в истории пролетел внутри автомобильного тоннеля и записал это на видео

Наука и технологии
Сегодня в 09:55
Пилот впервые в истории пролетел внутри автомобильного тоннеля и записал это на видеоИ как только ему хватило смелости на такой отчаянный поступок?
В сети появилось видео, запечатлевшее новый мировой рекорд. На нём итальянский пилот Дарио Коста впервые в истории пролетел через тоннель для автомобилей на самолёте.
Сама по идея, по словам Коста, родилась ещё год назад. С тех пор она тщательным образом прорабатывалась, чтобы во время её реализации не произошёл несчастный случай, говорится на сайте Red Bull.
И вот, 4 сентября 2021 года, пилот и каскадёр сел за штурвал специально подготовленного лёгкого одномоторного самолёта Zivko Edge 540 и совершил задуманное. Что самое интересное, мужчина пролетел не через один, а сразу через два автомобильных тоннеля — до него никто не покорял даже одного.
На весь полёт у Коста ушло 43,44 секунды. За это время он преодолел 2,26 км с максимальной скоростью 245 км/ч.