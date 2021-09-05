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Пилот впервые в истории пролетел внутри автомобильного тоннеля и записал это на видео

И как только ему хватило смелости на такой отчаянный поступок?

В сети появилось видео, запечатлевшее новый мировой рекорд. На нём итальянский пилот Дарио Коста впервые в истории пролетел через тоннель для автомобилей на самолёте.