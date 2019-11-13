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Пилоты нового российского истребителя Су-35С сравнили себя с IT-специалистами
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Как стало известно, команда “Русских Витязей” провела успешное испытание новейших истребителей Су-35С, совершив посадку на аэродроме в Кубинке. К слову, свежая партия одноместных отечественных самолетов буквально недавно поступила на вооружение эскадрильи пилотажной группы.
По словам пилотов, самым главным достоинством Су-35С можно считать его новейшую цифровую авионику, а также усиленные двигатели с управляемым вектором тяги. Благодаря последнему, к слову, земное притяжение не имеет какой-либо власти над самолет, за счет чего новинка способна “буквально танцевать в воздухе”.
”Кабина у них шикарная - кабина новая, дизайн новый. Летчик принципиально уже больше похож на айтишника”, — рассказал российский летчик Виктор Бычков в разговоре с телеканалом “Звезда”.