Пилоты нового российского истребителя Су-35С сравнили себя с IT-специалистами

По словам пилотов, самым главным достоинством Су-35С можно считать его новейшую цифровую авионику, а также усиленные двигатели с управляемым вектором тяги. Благодаря последнему, к слову, земное притяжение не имеет какой-либо власти над самолет, за счет чего новинка способна “буквально танцевать в воздухе”.

”Кабина у них шикарная - кабина новая, дизайн новый. Летчик принципиально уже больше похож на айтишника”, — рассказал российский летчик Виктор Бычков в разговоре с телеканалом “Звезда”.