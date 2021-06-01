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Пилоты Су-57 смогут управлять новейшими беспилотниками прямо из кабины истребителяБудущее уже наступило
В сети появилась свежая информация о необычном апгрейде новейшего российского истребителя Су-57. В будущем пилоты данного самолёта смогут управлять беспилотниками модели С-70 «Охотник» прямо из своей кабины.
Сообщается, что им будет дано в управление сразу несколько летательных боевых единиц, пишет ТАСС. Всего Су-57 планируется оснастить от двух до четырёх БПЛА. При этом отметим, что впервые о подобной возможности заговорили ещё в 2019 году — тогда Минобороны РФ опубликовало видеоролик о соответствующих испытательных полётах истребителя.
«Охотник» имеет турбореактивный двигатель серии АЛ-3 и выполнен по схеме «летающее крыло». С помощью новейших технологий, инженеры сумели добиться понижения заметности орудия для средств радиолокационного обнаружения.