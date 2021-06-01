Сообщается, что им будет дано в управление сразу несколько летательных боевых единиц, пишет ТАСС. Всего Су-57 планируется оснастить от двух до четырёх БПЛА. При этом отметим, что впервые о подобной возможности заговорили ещё в 2019 году — тогда Минобороны РФ опубликовало видеоролик о соответствующих испытательных полётах истребителя.

«Охотник» имеет турбореактивный двигатель серии АЛ-3 и выполнен по схеме «летающее крыло». С помощью новейших технологий, инженеры сумели добиться понижения заметности орудия для средств радиолокационного обнаружения.