Пионеры интернета представили юбилейный браузер для любителей старины

Европейская организация по ядерным исследованиям CERN в своё время стала пионером в использовании технологии интернета в Европе. Теперь учёные из CERN представили веб-версию первого браузера WorldWideWeb, того самого, что создал Тим Бернерс-Ли в далёком 1989 году.

Он представлен в честь тридцатилетия всемирной паутины. Браузер в полном смысле этого слова «олдскульный» — только гипертекст, блочное меню и ничего лишнего. Сам браузер выполнен в серой гамме. Не предусмотрена поддержка интерактивных элементов, замысловатой вёрстки, цветного контента, картинок и уж тем более видео.

«Публично» браузер вышел для компьютеров NeXT в конце 1990 года. Эти компьютеры не поддерживали цвета кроме оттенков серого и браузер им соответствовал. Фотографии в интернете появились намного позднее — первый снимок был создан для группы комиков Les Horribles Cernettes в 1992 году, можно сказать «по знакомству» с Бернерсом-Ли.