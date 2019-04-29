Пирата осудили на 1,5 года принудительных работ

За пиратство время от времени российские судя время от времени выносят довольно суровые приговоры. О недавнем подобном случае сообщила пресс-служба «Триколора», крупнейшего российского оператора цифрового спутникового телевидения.

Житель города Лермонтова Ставропольского края на протяжении почти двух лет занимался модификацией и продажей приёмного оборудования с возможностью незаконного доступа к платным каналам «Триколора».

Задержать злоумышленника правоохранителям удалось в январе 2016 года в рамках «Проверочной закупки», которую организовали сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Преступник пытался продать оперативнику, выступавшему в роли закупщика, приёмник за 2000 рублей.

В декабре 2018 года Лермонтовский городской суд Ставропольского края признал подсудимого виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ).

Подсудимый полностью признал свою вину, и по совокупности преступлений получил наказание в виде принудительных работ на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно. Также суд удовлетворил заявление о причиненном ущербе и обязал подсудимого выплатить компании 105 192 рублей.