Писать рукой оказалось полезнее для мозга, чем печатать

В процессе исследования, ученые записывали электрическую активность мозга 36 студентов университета, наблюдая за паттернами связей с помощью данных ЭЭГ. Результат показал, что когда участники писали слова от руки цифровой ручкой, мозг демонстрировал более сложные паттерны связности, чем при наборе текста на клавиатуре. Известно, что когерентность связей, наблюдаемая при написании слов от руки, особенно в теменной и центральной областях мозга, имеет решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации, улучшая процесс обучения.

Подчеркивая когнитивные преимущества рукописного письма, авторы исследования также признают необходимость баланса между традиционной практикой и развивающимися технологическими достижениями в образовательных учреждениях.