Писатели подали групповой иск в суд на Nvidia

Истцы, включая Брайана Кина, Абди Наземяна и Стюарта О’Нэна, утверждают, что компания использовала их труды в выборке из 196 640 произведений для генерации текстов на английском языке. Они обвиняют Nvidia в использовании материалов без разрешения и заявили о групповом иске, что может привлечь других авторов из упоминаемой выборки.

Сумма ущерба не уточняется, но это не первый случай подобных обвинений против Nvidia. Ранее компанию обвиняли в неправомерном использовании материалов издания The New York Times. Такие иски также стали распространенным явлением в индустрии искусственного интеллекта, затрагивая не только Nvidia, но и другие крупные компании, включая OpenAI и ее финансового партнера Microsoft.