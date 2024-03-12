Писатели подали групповой иск в суд на Nvidia

Опубликовано 12 марта 2024, 00:45
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Писатели подали групповой иск в суд на NvidiaЗа обучение ИИ на их произведениях
Трое писателей подали групповой иск в Федеральный суд Сан-Франциско, обвиняя Nvidia в незаконном использовании их литературных произведений для обучения системы искусственного интеллекта NeMo.
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Истцы, включая Брайана Кина, Абди Наземяна и Стюарта О’Нэна, утверждают, что компания использовала их труды в выборке из 196 640 произведений для генерации текстов на английском языке. Они обвиняют Nvidia в использовании материалов без разрешения и заявили о групповом иске, что может привлечь других авторов из упоминаемой выборки.
Сумма ущерба не уточняется, но это не первый случай подобных обвинений против Nvidia. Ранее компанию обвиняли в неправомерном использовании материалов издания The New York Times. Такие иски также стали распространенным явлением в индустрии искусственного интеллекта, затрагивая не только Nvidia, но и другие крупные компании, включая OpenAI и ее финансового партнера Microsoft.
Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак