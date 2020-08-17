Пищевые отходы сделали молочный шоколад настолько же полезным, как и горький

Для этого американские исследователи воспользовались кожурой арахиса (тонким мембранным слоем, который окружает ядро), который ранее использовался лишь в качестве отходов. Благодаря специальному методу обработки данного слоя бобовых, специалисты получили фенольный порошок, который в свою очередь был смешан с обычной пищевой добавкой — мальтодекстрином. После добавления данной смеси в молочный шоколад, ученые обнаружили, что по полезным свойствам такой продукт ничем не уступает традиционному горькому шоколаду.

Что интересно, эксперты отдельно отметили, что около половины опрошенных предпочли этот “фенольный” молочный шоколад классическому. Ученые, разработавшие новый метод обработки арахисовой кожуры, заявили, что они очень надеются на выход полноценного массового продукта, основанного на их открытии.