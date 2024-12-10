Письма с «Госуслуг» начнут доставлять только «Почтой России»

Министерство цифрового развития России работает над законопроектом, который может сделать «Почту России» единственным поставщиком электронных заказных писем на платформе «Госуслуги». Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что проект находится на стадии подготовки.

Министр отметил, что с помощью этого закона планируется улучшить процессы отправки и получения официальных сообщений через электронные каналы. Он подчеркнул, что решение направлено на упрощение взаимодействия граждан с государственными органами.

В случае принятия законопроекта, пользователи смогут получать электронные заказные письма только через сервисы «Почты России», что позволит централизовать процесс и повысить его безопасность.