Питерские учёные изучили материал для электроники будущего

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета сделали важное открытие в области материаловедения, впервые измерив дисперсию показателя преломления перовскита MAPbI3 при температуре, близкой к абсолютному нулю. Этот перовскит, известный своими выдающимися свойствами для использования в диодах и лазерах, продемонстрировал свою уникальность при экстремально низких температурах.

Перовскиты — это материалы, которые имеют широкое применение в технологиях, от солнечных элементов до фотодетекторов. Важный параметр этих материалов — показатель преломления в области прозрачности, который меняется в зависимости от энергии света. Учёные Санкт-Петербургского университета провели эксперимент, изучая оптические свойства MAPbI3 при температуре -269°C (4 K) и определили, как показатель преломления изменяется вблизи экситонного резонанса.

Инженер-исследователь Анна Самсонова из лаборатории кристаллофотоники СПбГУ пояснила, что их работа позволяет более точно учитывать дисперсию показателя преломления перовскита при низких температурах. Это критично для расчёта параметров устройств на основе перовскитов, особенно в условиях сильного взаимодействия света с экситонами. Полученные результаты помогут лучше понять пределы применения MAPbI3 и его поведение в различных нестандартных условиях.