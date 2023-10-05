Питерские учёные создали нейросеть для определения дефектов солнечных батарей

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, «ЛЭТИ» создали нейросеть, которая помогает выявлять дефекты на элементах, используемых в солнечных батареях. Энергия, получаемая из солнечных источников, становится всё более важной, и элементы для солнечных батарей изготавливают из кремния, доступного материала. Но при транспортировке этих элементов между этапами производства могут возникать дефекты.

Для обнаружения дефектов на кремниевых пластинах учёные использовали эффект электролюминесценции. Когда на солнечный элемент подаётся напряжение, его поверхность начинает светиться, и это свечение можно видеть с помощью инфракрасной камеры. Если есть дефекты, то свечение будет неравномерным. Учёные собрали базу данных с изображениями более 100 тысяч кремниевых солнечных элементов с предприятия, которая помогла нейросети точно выявлять и классифицировать дефекты на разных этапах производства.

Это важно, так как даже небольшие дефекты (0,2–0,3%) могут существенно повлиять на эффективность работы солнечных элементов. Этот метод не только позволяет обнаруживать дефекты, но и идентифицировать их местоположение на производственной линии, что позволяет быстро их устранить и повысить эффективность производства солнечных элементов.