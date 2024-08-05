Питерские учёные создали ветряные электростанции для Арктики

Учёные Санкт-Петербургского Политеха разработали модульную ветроэнергетическую установку, специально адаптированную для сложных условий Арктики. Эта новинка должна улучшить энергоснабжение удалённых северных районов и промышленных объектов, где традиционная доставка топлива для дизельных электростанций затруднена и дорога. Результаты исследований опубликованы в журнале Thermal Engineering.

По словам Виктора Елистратова, профессора СПбПУ и заведующего НИЛ «Цифровое проектирование энергетических сооружений в Арктике», такая установка может существенно снизить затраты на энергоснабжение. Модульная конструкция, включающая ветроколесо, гондолу, башню и фундамент, упрощает транспортировку и монтаж в условиях вечной мерзлоты. Система также снижает выбросы парниковых газов и вредных веществ, что особенно важно для ранимой арктической экосистемы.

Инновационная установка, мощностью 100 кВт, сможет работать даже при низких скоростях ветра, от 6 до 9 м/с, и обеспечит на 20% больше энергии по сравнению с традиционными ветрогенераторами. Важным элементом является фундамент из специальных модулей, который можно монтировать без применения кранов. Елистратов отметил, что такие установки могут сократить потребление дизельного топлива на 50% и уже показали успешные результаты в Амдерме, где удалось снизить потребление на 500 тонн в год.