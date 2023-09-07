Питерские учёные ускорили обнаружения золотых месторождений

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), придумали способ определять возраст минералов, основываясь на количестве гелия. Это может помочь в поиске золотых месторождений. Это открытие может иметь большое значение, так как гелий есть в разных месторождениях, и позволяет быстро и дёшево оценить, есть ли там золото или нет, говорит доцент СПбГУ Ольга Якубович.

Этот метод уже протестирован на Урале и в Дальнем Востоке, и его точность составляет не более 5%, что подходит для поиска месторождений. Чтобы определить возраст минерала, нужно взять небольшой образец и, с помощью масс-спектрометра, измерить количество гелия, урана и тория в нем. Затем можно сравнить возраст минерала с историей Земли и определить, есть ли там полезные ископаемые.

Интересно, что этот метод был предложен британским физиком Резерфордом в начале XX века, но потом его признали неэффективным. Однако в 1980-х годах в США его снова стали использовать, чтобы определить время остывания породы после образования. Это позволило измерять, когда горы формировались и разрушались.