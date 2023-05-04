Пиво назвали причиной ухудшения эрекции у мужчин

По его словам, пиво содержит фитогормоны, схожие по структуре с женскими половыми гормонами – эстрогенами, что может привести к гормональному дисбалансу и ухудшению эрекции.

Специалист указывает на то, что длительное воздействие этих фитогормонов на мужской организм может вызвать дисбаланс между тестостероном и эстрогенами, что в свою очередь приводит к ожирению, повышенному уровню холестерина, инсулинорезистентности и другим патологиям, негативно влияющим на эректильную функцию.

Помимо долгосрочных последствий, пиво также оказывает непосредственное влияние на эрекцию. Уролог объяснил, что после употребления пенного напитка мужчины могут испытывать повышенное либидо, однако сам половой акт часто становится нестабильным из-за рефлекторной венозной утечки.