Пиво оказалось полезным для здоровья сердца

Сообщается, что в эксперименте участвовали как безалкогольное пиво, так и то, что содержало различные проценты алкоголя. В итоге учёные сообщили, что «очень умеренное потребление» хмельного напитка очень важно для получения пользы для здоровья, пишет Российская Газета.

Так, если употреблять пиво в умеренных количествах, то оно способно защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Такой эффект наблюдался у людей, которые регулярно выпивали до одной бутылки пива в неделю. Для сравнения использовались показатели абсолютных трезвенников и людей, которые выпивали время от времени.