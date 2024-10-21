Pixar анонсировала программируемого Базза Лайтера из «Истории игрушек» с 75 процессорами

Новый Базз Лайтер оснащён 3000 деталей, 75 процессорами и 23 моторчиками, что делает его способным выполнять сложные движения и взаимодействовать с пользователем. В памяти робота хранится 20 предустановленных движений и около 200 звуковых дорожек.

С помощью фирменного приложения можно настроить поведение Базза: изменить мимику, движения глаз и рта, а также выбрать различные реплики и позы.