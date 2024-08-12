Pixar перевыпустила анимации с Apple Watch под видом нового тизера «Истории игрушек 5»

Пользователи заметили, что Pixar использовала в ролике анимации, созданные еще в 2017 году для Apple Watch. В тизере были показаны сцены с участием Вуди, Базза и Джесси, которые изначально были частью набора анимаций для watchOS 4.

Владельцы Apple Watch могут помнить, что эти анимации были частью тематических циферблатов, созданных Pixar для часов. В новом тизере компания лишь изменила фон, заменив черный на синий, но сами движения персонажей остались прежними.

Некоторые пользователи соцсетей восприняли это с юмором, предположив, что Pixar просто не успевает подготовить новый материал.

Однако студия добавила и несколько новых сцен, включая момент с инопланетянином и клешнёй, а также сцену с убегающим Баззом.

Напомним, что премьера «Истории игрушек 5» запланирована на 19 июня 2026 года.