Pixel Watch 4 покажут лишь 20 августа, но Google случайно уже слила все цвета и ремешки

Рендеры Pixel Watch 4 были замечены в открытом доступе на GitHub, где их обнаружил инсайдер Бедрос Памбукян.

Изображения размещены по ссылкам с домена Google Store, что фактически подтверждает их подлинность. Новинка будет доступна в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Для 41-миллиметровой версии подтверждены такие варианты: