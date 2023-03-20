Планеты-глаза признали подходящими для существования внеземной жизни

Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, предполагает, что такие планеты, обращённые к своему родительскому светилу всегда одной стороной, могут иметь в пограничной зоне условия, оптимальные для существования жидкой воды в течение длительного времени.

Учёные продемонстрировали, что планеты, которые в основном покрыты водой, скорее всего, испаряются на дневной стороне, создавая толстый слой пара, а на ночной стороне вода существует только в виде льда. Для этого они построили специальные климатические модели.

В то же время если на планете много суши, такой сценарий не будет иметь места. Это и приведёт к более благоприятным условиям для потенциально пригодной для жизни среды.

Стоит отметить, что поиск жизни за пределами Земли будоражит умы учёных не первый десяток лет. По данным NASA, существует более 4000 подтверждённых экзопланет, на которых такая жизнь могла бы существовать.