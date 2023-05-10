Планировали купить ноутбук? Подождите до лета — цены в России упадут на 15%

Всё это связано с переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним. После пандемии, производство процессоров и других компонентов увеличилось, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился.

Производители стремятся распродать товары на складах, используя снижение цен как стимул для покупателей.

«Поставщики начали снижать цены, чтобы быстрее распродать остатки и вернуть деньги. На это также влияет низкий сезон для электроники в РФ во II квартале. Сильнее всего снижение цен затронет ноутбуки 2022 года и более ранних выпусков», — сообщил источник, близкий к одному из отечественных ритейлеров.

Сообщается, что одним из брендов, чьи ноутбуки подешевеют в России, будет Asus. Правда, представители компании пока что не подтвердили информацию о снижении цен.