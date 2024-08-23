Пластик и грунт спасут астронавтов от радиации на Марсе

Ведущий автор исследования, Димитра Атри из Центра астрофизики и космических наук при Нью-Йоркском университете Абу-Даби, отметил, что результаты подтверждены моделированием условий радиации на Марсе с использованием данных марсохода Curiosity. Эти материалы могут стать ключевыми в реализации будущих марсианских миссий, таких как проект ОАЭ «Марс 2117», который ставит цель построить город на Марсе к 2117 году.

Исследование подчеркивает важность сочетания современных материалов и природных ресурсов Марса для защиты жизни людей на этой планете.