Пластик и грунт спасут астронавтов от радиации на Марсе

Опубликовано 23 августа 2024, 22:44
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Пластик и грунт спасут астронавтов от радиации на МарсеПоказало исследование
Ученые выявили, что такие материалы, как пластик, резина, синтетические волокна, а также марсианский грунт могут эффективно защитить астронавтов от опасной космической радиации на Марсе. Эти открытия могут существенно повлиять на проектирование защитных жилищ и скафандров для долгосрочных миссий на красную планету.
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Ведущий автор исследования, Димитра Атри из Центра астрофизики и космических наук при Нью-Йоркском университете Абу-Даби, отметил, что результаты подтверждены моделированием условий радиации на Марсе с использованием данных марсохода Curiosity. Эти материалы могут стать ключевыми в реализации будущих марсианских миссий, таких как проект ОАЭ «Марс 2117», который ставит цель построить город на Марсе к 2117 году.
Исследование подчеркивает важность сочетания современных материалов и природных ресурсов Марса для защиты жизни людей на этой планете.