Пластиковые отходы начали использовать в качестве топлива для самолета

Новая разработка позволяет в рамках одного часа переработать полиэтилентерефталат (ПЭТ) в топливо для реактивных двигателей и смазочные материалы. Причем этот метод не только упрощает процесс переработки пластика, но и позволяет сэкономить. Новая технология предполагает эксплуатацию катализатора рутения и растворителя.

Соавтор работы Хунфэй Линь отметил, что во время переработки пластика по новой технологии специалисты могут самостоятельно регулировать температуру, время переработки, а также количество катализатора.

“Процесс очень гибок. Компании смогут настроить его в зависимости от своих задач и того компонента, который они хотят получить в итоге”, ― поделился Линь.