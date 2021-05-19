Наука и технологии
Сегодня в 10:45
Пластиковые отходы начали использовать в качестве топлива для самолета
И занимает это всего час
Пластиковые отходы начали использовать в качестве топлива для самолета. Технологию, которая делает это возможным, реализовали ученые из Университета штата Вашингтон. Что интересно, процесс переработки пластиковых отходов в топливо для реактивных двигателей занимает всего 60 минут.
Новая разработка позволяет в рамках одного часа переработать полиэтилентерефталат (ПЭТ) в топливо для реактивных двигателей и смазочные материалы. Причем этот метод не только упрощает процесс переработки пластика, но и позволяет сэкономить. Новая технология предполагает эксплуатацию катализатора рутения и растворителя.
Соавтор работы Хунфэй Линь отметил, что во время переработки пластика по новой технологии специалисты могут самостоятельно регулировать температуру, время переработки, а также количество катализатора.
“Процесс очень гибок. Компании смогут настроить его в зависимости от своих задач и того компонента, который они хотят получить в итоге”, ― поделился Линь.