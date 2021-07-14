Пластиковые отходы научились превращать в протеиновый порошок

За своё изобретение специалисты получили ежегодную премию Future Insight Prize от фармацевтической и химической компании Merck KGaA. Её размер составляет 1,2 млн долларов, а использованы деньги будут для продолжения исследования в данном направлении, пишет EurekAlert!.

Несмотря на то, что сам пластик не способен биологически разложиться, отдельные его составные части способны на это. И именно их учёные скармливали бактериям, в результате получались клетки, примерно на 55% состоящие из белка.

В дальнейшем полученное вещество собирается, сушится, измельчается в порошок. Таким образом из пластиковых отходов можно получить протеиновый порошок.