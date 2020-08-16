Платежная система Facebook Pay заработала в России

Имеется поддержка привязки отечественных дебетовых и кредитных карт MasterCard и Visa, а также счета в PayPal. Известно, что посредством Facebook Pay пользователи смогут отправлять деньги, приобретать игры, а также совершать внутриигровые покупки, отправлять деньги на благотворительность, покупать и продавать вещи в маркетплейсе компании и прочее.

Согласно опубликованным изданием CNews данным, для того, чтобы подключить Facebook Pay в России, нужно перейти в настройках профиля социальной сети в графу “Facebook Pay”, привязав в ней банковскую карту MasterCard и Visa или же счет в PayPal.