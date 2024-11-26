Платформа Fragment ввела обязательную верификацию для покупки номеров

Опубликовано 26 ноября 2024, 22:301 мин.
Платформа Fragment ввела обязательную верификацию для покупки номеровТребуется паспорт и дополнительные данные
Платформа Fragment, используемая для покупки номеров телефонов в Telegram, ввела новые правила. Теперь для приобретения номера, а также других услуг, таких как юзернеймы, Premium и звезды, требуется обязательная верификация личности.
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Для прохождения верификации пользователи должны предоставить не только паспорт, но и дополнительные данные. Требуется указать email, телефон и загрузить фотографию, на которой будет видно лицо владельца документа. Все данные проходят проверку через стороннюю платформу Sumsub, которая занимается верификацией.
Эти изменения вводятся в рамках политики KYC (Know Your Customer), что означает, что теперь вся информация о пользователе будет подтверждена для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества на платформе.
Ранее пользователи могли анонимно приобретать номера телефонов.