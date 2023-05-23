«Плати чем хочешь»: в России разработали NFC наклейку

«Плати чем хочешь»: в России разработали NFC наклейкуОна может заменить банковскую карту и с её помощью можно носить меньше вещей с собой
NFC наклейка может заменить банковскую карту и защитить пользователей от кражи данных
ЮMoney, российская платёжная система, представила новинку — NFC-стикер, который позволяет осуществлять бесконтактные платежи. Как сообщили в компании, этот стикер является мини-банковской картой, разработанной на основе системы «Мир». Он может быть прикреплён к смартфону и работает независимо от заряда устройства и доступа к сети.
Одной из главных преимуществ стикера является его безопасность. На нем не хранятся данные о владельце, сроках действия и прочих реквизитах. Вся эта информация сохраняется в личном кабинете пользователя. Об этом заявил Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов в ЮMoney, в интервью РИАМО.
Стикер ЮMoney представляет собой удобное и безопасное устройстов для платежей. Он обеспечивает свободу и удобство использования, а также защиту личных данных пользователей. NFC-стикер является следующим шагом в развитии электронных платежей и демонстрирует стремление ЮMoney предоставить своим клиентам современные решения.
Стикер является таким же платежным средством, как банковская карта. Внутри есть чип NFC, в него вписаны данные, все работает точно так же. Если сумма превышает 1000 рублей, нужно ввести пин-код. Если вы потеряете стикер, действовать нужно точно так же, как при потере банковской карты. Единственная разница, что это именно платежный стикер, который вы можете прикрепить куда угодно. Что касается их безопасности, сигнал у стикеров перехватить невозможно, как и у бесконтактных карт, это напрасные опасения