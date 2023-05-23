«Плати чем хочешь»: в России разработали NFC наклейку

ЮMoney, российская платёжная система, представила новинку — NFC-стикер, который позволяет осуществлять бесконтактные платежи. Как сообщили в компании, этот стикер является мини-банковской картой, разработанной на основе системы «Мир». Он может быть прикреплён к смартфону и работает независимо от заряда устройства и доступа к сети.

Одной из главных преимуществ стикера является его безопасность. На нем не хранятся данные о владельце, сроках действия и прочих реквизитах. Вся эта информация сохраняется в личном кабинете пользователя. Об этом заявил Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов в ЮMoney, в интервью РИАМО.

Стикер ЮMoney представляет собой удобное и безопасное устройстов для платежей. Он обеспечивает свободу и удобство использования, а также защиту личных данных пользователей. NFC-стикер является следующим шагом в развитии электронных платежей и демонстрирует стремление ЮMoney предоставить своим клиентам современные решения.