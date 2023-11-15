Платная подписка ChatGPT Plus стала временно недоступной

Как сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман, это решение было принято из-за огромного спроса и нехватки вычислительных мощностей.

После первой конференции OpenAI, прошедшей в начале ноября, компания столкнулась с резким увеличением интереса к своим продуктам, что превысило их технические возможности.

Чтобы обеспечить высокое качество работы своих нейросетей для пользователей, было решено временно приостановить регистрацию новых подписок.

Напомним, что на конференции была представлена новая нейросеть GPT-4 Turbo, которая является более мощной и экономичной версией GPT-4.

Кроме того, пользователи ChatGPT получили возможность создавать кастомные версии чат-бота для своих задач, даже без навыков программирования.

Тем временем, заинтересованные пользователи могут оставить заявку на подписку, и как только возобновится их оформление, OpenAI обещает уведомить их через приложение.