Платные функции ChatGPT стали бесплатными для всех желающих

Это обновление значительно ускорит обработку запросов и расширит возможности искусственного интеллекта в областях текста, изображений и аудио.

Платные пользователи продолжат пользоваться преимуществами в виде расширенных лимитов доступа, в пять раз превышающих стандартные.

По словам СТО компании Миры Мурати, новые возможности GPT-4o будут внедряться постепенно. Среди прочего, модель сможет работать в мультимодальном режиме, что позволит ей понимать и генерировать контент в форматах текста, изображений и голоса.

Разработчики получат доступ к API модели по сниженным тарифам, которые обещают вдвое более высокую скорость обработки данных по сравнению с предыдущей версией GPT-4 Turbo.

Сам Альтман отметил, что первоначальная миссия OpenAI заключалась в создании широкого спектра благ для общества, но теперь компания сосредоточена на предоставлении своих разработок разработчикам через платные API, что позволит тем создавать новаторские продукты на базе ИИ.