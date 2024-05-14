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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 07:02
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Платные функции ChatGPT стали бесплатными для всех желающих

Интересно, что же получат платные подписчики взамен?
OpenAI объявила о запуске новой версии своего флагманского продукта ChatGPT на базе модели GPT-4o, которая будет доступна бесплатно для всех пользователей.
Платные функции ChatGPT стали бесплатными для всех желающих
© The Verge

Это обновление значительно ускорит обработку запросов и расширит возможности искусственного интеллекта в областях текста, изображений и аудио.

Платные пользователи продолжат пользоваться преимуществами в виде расширенных лимитов доступа, в пять раз превышающих стандартные.

По словам СТО компании Миры Мурати, новые возможности GPT-4o будут внедряться постепенно. Среди прочего, модель сможет работать в мультимодальном режиме, что позволит ей понимать и генерировать контент в форматах текста, изображений и голоса.

Разработчики получат доступ к API модели по сниженным тарифам, которые обещают вдвое более высокую скорость обработки данных по сравнению с предыдущей версией GPT-4 Turbo.

Сам Альтман отметил, что первоначальная миссия OpenAI заключалась в создании широкого спектра благ для общества, но теперь компания сосредоточена на предоставлении своих разработок разработчикам через платные API, что позволит тем создавать новаторские продукты на базе ИИ.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Искусственный интеллект