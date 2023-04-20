Платный возврат бракованного товара в Wildberries признали незаконным

Соответствующий иск к компании был подан Роспотребнадзором и суд удовлетворил его 13 апреля 2023 года.

Согласно законодательству, покупатели имеют право требовать замены бракованных товаров, устранения дефектов или возврата денег. Взимание платы за возврат брака является нарушением закона, утверждают представители Роспотребнадзора.

Wildberries возражает против решения суда, считая, что дело не было рассмотрено в полной мере, и планирует его оспорить.

Представители компании подчеркнули, что возврат бракованных товаров для покупателей остаётся бесплатным. Плата взимается лишь в случае злоупотребления бесплатными сервисами, когда товар оказался должного качества и клиенты заказывают большое количество вещей с малым процентом выкупа.