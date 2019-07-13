Платный YouTube может автоматически скачивать понравившиеся видео

Команда популярного видео-сервиса YouTube начала предлагать новую функцию для пользователей платной подписки YouTube Premium. На новшество обратил внимание ресурс AndroidPolice.
Некоторые подписчики YouTube Premium начали видеть всплывающее окно, предлагающее автоматически скачивать понравившиеся видео на смартфон.
В секции «Загрузки» пользователь может выбрать каналы, темы и видео для сохранения и просмотра в офлайн-режиме. Для каждой подборки указано количество роликов и общая продолжительность. Предположительно, темы обновляются автоматически, так что пользователь получает самые свежие ролики для просмотра без подключения к сети.