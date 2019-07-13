Платный YouTube может автоматически скачивать понравившиеся видео

В секции «Загрузки» пользователь может выбрать каналы, темы и видео для сохранения и просмотра в офлайн-режиме. Для каждой подборки указано количество роликов и общая продолжительность. Предположительно, темы обновляются автоматически, так что пользователь получает самые свежие ролики для просмотра без подключения к сети.