Платёжную систему «Мир» могут частично продать негосударственным компаниям

Наука и технологии
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Платёжную систему «Мир» могут частично продать негосударственным компаниямНо в ЦБ утверждают, что переговоров на этот счёт не ведут
На днях была поднята тема приватизации НСПК — Национальной системы платёжных карт. Это повлечёт и приватизацию платёжной системы «Мир», которая входит в структуру НСПК. Власть ведёт обсуждение такой возможности, но ЦБ — пока нет.
По данным источника, если приватизация станет возможной, могут быт предложены две модели. Первая: ЦБ передаёт правительству 50% и 1 акцию, а остальное распределяет между крупными, возможно, частными игроками платёжного рынка. Вторая модель: государство выкупает 100% компании в рамках IPO.
Так или иначе, в ЦБ заявили, что пока не ведут никаких переговоров о приватизации системы «Мир». При этом в ведомстве отметили, что такой «вопрос периодически поднимается отдельными представителями рынка».