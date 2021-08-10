Платёжную систему «Мир» могут частично продать негосударственным компаниям

Но в ЦБ утверждают, что переговоров на этот счёт не ведут

На днях была поднята тема приватизации НСПК — Национальной системы платёжных карт. Это повлечёт и приватизацию платёжной системы «Мир», которая входит в структуру НСПК. Власть ведёт обсуждение такой возможности, но ЦБ — пока нет.