Платёжную систему «Золотая корона» DDoS-атаками «расстреляли» украинские хакеры

По словам специалистов по информационной безопасности, на теневых проукраинских форумах хактивистов призывали атаковать платёжный сервис. Коммерческий директор компании ServicePipe, занимающейся защитой цифровых активов, Данила Чежин подчеркнул, что обычно после таких призывов начинаются DDoS-атаки, которые могут достигать 10 Гбит/с, но эта кампания была менее мощной.

«Призывы атаковать компанию, как правило, приводят к массовой DDoS-атаке (атака по модели "отказ в обслуживании"), что и произошло с платёжной системой»,— рассказал один из собеседников «Ъ».