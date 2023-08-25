Платёжные системы Visa и Mastercard отказались работать с криптобиржей Binance

В дальнейшем последовал расследования и иски регуляторов, из-за чего Binance ушла с рынков Великобритании, Кипра, Нидерландов, Германии и ещё ряда стран. По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, платёжные системы прекратили сотрудничество с биржей как раз из-за проблем с регуляторами.

Причём карты, которые были привязаны к криптовалютным счетам и деньги с которых в местной валюте можно было без проблем снять в стране присутствия Binance, Visa прекратила выпускать ещё в июле. Mastercard будет работать с картами для Binance до конца сентября.