Платёжный сервис Mastercard уволит 3% сотрудников по всему миру

Сервис уволит около 3% сотрудников по всему миру, это порядка 1 тысячи человек. Сокращение штата проводится в рамках реорганизации, направленной на сокращение расходов и перенаправление ресурсов «в области роста»: улучшение кибербезопасности, борьбу с мошенничеством, а также выход на новые рынки.

Mastercard планирует потратить на реализацию заявленной программы не менее $190 млн.