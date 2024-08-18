Платёжный сервис Mastercard уволит 3% сотрудников по всему миру

Опубликовано 18 августа 2024, 14:15
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Платёжный сервис Mastercard уволит 3% сотрудников по всему мируИ снова реорганизация
Агентство Reuters со ссылкой на представителей оператора одной из крупнейших мировых платёжных систем Mastercard сообщило о раунде увольнений в компании.
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Сервис уволит около 3% сотрудников по всему миру, это порядка 1 тысячи человек. Сокращение штата проводится в рамках реорганизации, направленной на сокращение расходов и перенаправление ресурсов «в области роста»: улучшение кибербезопасности, борьбу с мошенничеством, а также выход на новые рынки.
Mastercard планирует потратить на реализацию заявленной программы не менее $190 млн.