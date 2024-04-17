Платёжный сервис PayPal отменил защиту покупателей NFT

Несмотря на глобальную кампанию по утверждению необходимости токенизации цифрового пространства, что получило особый виток во время пандемии, NFT так и «не зашли» на мировом уровне. Ни уникальность токенов, ни невозможность обменять конкретный токен на другой вариант, так и не привели к желаемым для разработчиков результатам.

Нестабильность рынка привела к тому, что с 20 мая на PayPal вступают в силы новые правила, согласно которым на покупки NFT больше не будет распространяться политика защиты покупателей. К тому же на продажи NFT стоимостью более $10 тысяч больше не будет распространяться гарантия PayPal от ложных претензий, возвратов платежей и других мошеннических действий, из-за которых продавцы могут потерять деньги.

«Учитывая неопределённость, связанную с подтверждением выполнения заказа и другими переменными в этой развивающейся индустрии, мы больше не предоставляем защиту покупателям и ограничиваем защиту продавцов для NFT», — заявил представитель платёжной системы.