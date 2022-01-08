Платёжный сервис PayPal выпустит собственную криптовалюту

По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас в PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты. При этом «монета» компании будет обеспечена долларом США.

Практически сразу после появления соответствующих слухов, факт «изучения идеи» выпуска собственного стейблкоина подтвердили и в самой PayPal. На данный момент цифровая валюта компании носит название «PayPal Coin».

Отметим, что на данный момент нет даже предположительных сроков появления новой криптовалюты от IT-гиганта на рынке.