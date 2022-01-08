Платёжный сервис PayPal выпустит собственную криптовалюту

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Платёжный сервис PayPal выпустит собственную криптовалютуКоторую обеспечит реальным долларом
За последний год платёжная система PayPal внедрила немало нововведений в сервис, так или иначе связанных с криптовалютой. Сейчас же стало известно, что могло стать причиной такого живого интереса площадки к цифровым деньгам.
По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас в PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты. При этом «монета» компании будет обеспечена долларом США.
Практически сразу после появления соответствующих слухов, факт «изучения идеи» выпуска собственного стейблкоина подтвердили и в самой PayPal. На данный момент цифровая валюта компании носит название «PayPal Coin».
Отметим, что на данный момент нет даже предположительных сроков появления новой криптовалюты от IT-гиганта на рынке.
Источник: CNET