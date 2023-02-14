Платёжный сервис Qiwi начнёт передавать пользовательскую информацию ФСБ

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организации, внесённые в этот реестр, обязаны собирать и хранить в России данные о фактах приёма, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также сведения о пользователях в течение года с момента осуществления этих действий. Также до полугода должны храниться сообщения пользователей.

Согласно этим правилам, Qiwi обязана по требованию ФСБ передавать ведомству логин пользователя, настоящие фамилию, имя, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, список языков, которыми человек владеет, круг его общения. Кроме того, в обязанность входит передача данных учётных записей в других сервисах и IP-адрес.