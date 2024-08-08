Плавнее дисплей, но без апгрейда производительности: слили характеристики Google Pixel Watch 3

Android Headlines сообщает, что часы будут оснащены таким же чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 5100 и сопроцессором Cortex M33, как у Pixel Watch 2. Объем оперативной памяти останется на уровне 2 ГБ, а встроенной — 32 ГБ.

Главное обновление — дисплей с частотой обновления 60 Гц вместо 30 Гц у предыдущей модели, что обеспечит более плавную работу.

Экран будет адаптироваться от 1 Гц в режиме Always-on Display до 60 Гц при активном использовании, что должно сбалансировать производительность и энергопотребление.

Однако, при сохранении того же чипа и яркого дисплея, вызывает вопросы время автономной работы.

Утечки говорят о батарее ёмкостью 307 мАч для обычной модели и 425 мАч для версии XL. Google обещает 24 часа работы на обеих моделях, но реальных улучшений в плане автономности, похоже, не будет.