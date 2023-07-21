Плавные углы и футуристичный дизайн: опубликованы первые концепты электропикапа Tesla Cybertruck

Глава Tesla, Илон Маск, обсуждал будущий вид Cybertruck с главным дизайнером компании, и фотография с этой встречи стала доступна публике.

На снимке видны различные концепты пикапа, которые отличаются от оригинального угловатого дизайна, представленного в дальнейшем. Многие из них имеют более плавные формы, а некоторые вдохновлены научно-фантастическими и киберпанк играми и фильмами, такими как «Бегущий по лезвию 2049» и «Cyberpunk 2077».

Что интересно, в ходе создания Cybertruck, Илон Маск настоял на футуристическом и нестандартном дизайне, даже если это вызовет сомнения у некоторых клиентов. Он хотел, чтобы будущее выглядело именно так, как оно представлено в фильмах и играх.