Плавные углы и футуристичный дизайн: опубликованы первые концепты электропикапа Tesla Cybertruck

Плавные углы и футуристичный дизайн: опубликованы первые концепты электропикапа Tesla CybertruckСложно сказать, какой из вариантов выглядит лучше
Вчера были опубликованы одни из первых концептов электропикапа Tesla Cybertruck, которые продемонстрировали удивительные варианты его дизайна.
Глава Tesla, Илон Маск, обсуждал будущий вид Cybertruck с главным дизайнером компании, и фотография с этой встречи стала доступна публике.
На снимке видны различные концепты пикапа, которые отличаются от оригинального угловатого дизайна, представленного в дальнейшем. Многие из них имеют более плавные формы, а некоторые вдохновлены научно-фантастическими и киберпанк играми и фильмами, такими как «Бегущий по лезвию 2049» и «Cyberpunk 2077».
Что интересно, в ходе создания Cybertruck, Илон Маск настоял на футуристическом и нестандартном дизайне, даже если это вызовет сомнения у некоторых клиентов. Он хотел, чтобы будущее выглядело именно так, как оно представлено в фильмах и играх.