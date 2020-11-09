PlayStation 5 научили скачивать игры быстрее прошлого поколения

Энтузиасты, которые уже имеют на руках новую консоль Sony, заявили, что на их PS5 игра размером 6.58 ГБ загрузилась всего за 1 минуту и 58 секунд. На игру весом 36.6 ГБ ушло 7 минут и 1 секунду. В свою очередь для того, чтобы скачать ровно те же самые игры, PS4 потратила 10 минут и 24 секунды и 58 минут и 34 секунды соответственно. Таким образом, новая консоль от японцев увеличила скорость скачивания игр из сети примерно в 5-8 раз по сравнению с предшественником, что явно не может не радовать.

Напомним, что в России старт продаж PlayStation 5 назначен на 19 ноября. Цена игровой приставки составит 46,999 рублей за версию с дисководом и 37,999 за версию без оптического привода.