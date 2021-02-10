PlayStation 5 оказалась энергозатратнее новейших видеокарт Nvidia GeForce RTX

Сравнивали авторы производительность и энергопотребление консоли с ноутбуками на базе Nvidia GeForce RTX 3080, 3070 и 3060. Для этого на них были запущены тайтлы Astro Playroom и The Witcher 3 в разрешении 1080 пикселей. Так, было установлено, что в режиме ожидания приставка потребляет порядка 47 Вт, тогда как флагманская видеокарта - максимум 33 Вт.

Кроме того, обошла противников приставка и в играх. Так, PlayStation 5 потребляла 180-200 Вт против 187 Вт, которые потреблял компьютер на базе GeForce RTX 3070.

"Энергопотребление PS5 удивительно не из-за того, насколько оно может быть высоким, а из-за того, насколько оно близко к самым быстрым игровым ноутбукам, доступным в настоящее время в розницу, по крайней мере, в 5 раз дороже консоли. Это много энергии на доллар, которую получают консольные геймеры этого поколения", - заключили авторы.