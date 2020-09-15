PlayStation 5 окажется дешевле нового Xbox

Так, согласно данным, опубликованным аналитиком Масахиро Вакасуги, “старшая” версия PlayStation 5, та что с оптическим дисководом, обойдется покупателям в 449 долларов, что на 50 долларов дешевле цены грядущего Xbox Series X — за него Microsoft официально запросила 499 долларов на старте. Таким образом, новая консоль от японской корпорации будет продаваться по сверхнизкой цене, что может привести к ощутимым проблемам для нее в будущем. Что же до цены за “бесприводную” версию консоли, то она, согласно все тому же источнику, будет отдаваться за 399 долларов. Учитывая, что в отличие от Xbox Series S, данная модификация игровой приставки не будет уступать полноценной PlayStation 5 совершенно ни в чем, столь низкая цена новинки кажется чем-то нереальным.

Напомним, что старт продаж новых Xbox намечен на 10 ноября 2020 года. Когда состоится релиз консолей следующего поколения от Sony, пока что неизвестно. Возможно, компания расскажет об этом в рамках своей завтрашней презентации.