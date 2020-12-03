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PlayStation 5 подешевеет до 26 тыс рублей уже в конце 2021 года
Интересно, какие данные у аналитиков на счет сброса цены Xbox Series X?
Прямо сейчас достаточно сложно купить новейшую PlayStation 5 из-за ее дефицита. Но, как оказалось, возможно оно и к лучшему. В сети появилась информация, что версия консоли без привода подешевеет до 345 долларов или 26 тыс рублей уже в конце 2021 года.
Данные, которые порадуют любого геймера, опубликовало аналитическое агентство из юго-восточной Азии под названием iPrice, заявляет MyDrivers. По словам специалистов, уже весной следующего года цена на PS5 в версии с дисководом составит 470 долларов (35 тыс рублей), а на версию без привода - 380 долларов (28,5 тыс рублей). Но это не пределе удешевления. Так, уже в конце того же года новая консоль Sony обойдется в 432 и 345 долларов за версию с дисководом и без него соответственно.
Отметим, что приведенные выше данные основаны на опыте удешевления прошлой игровой приставки японцев - PlayStation 4 Pro. Но учитывая, что рынок консолей достаточно консервативен, шансы, что удешевление и вправду случится, крайне велики.