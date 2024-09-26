PlayStation 5 Pro в России продаётся в два раза дороже остальных стран

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начала принимать предзаказы на новую консоль PlayStation 5 Pro, которая обойдётся покупателям в 130 тысяч рублей. Как стало известно, консоли планируют доставить в конце ноября, примерно 29-30 числа. Важно отметить, что для тех, кто оформит предзаказ, предусмотрены специальные условия: покупатели получат 39 тысяч бонусных баллов и смогут оформить рассрочку на 24 месяца. В то же время в магазине «Игрорай» консоль предлагали за 80 тысяч рублей, а предзаказы в DNS на данный момент отсутствуют.

Предзаказы на PS5 Pro открылись не только в России, но и в других странах с 26 сентября. В США консоль стоит 700 долларов (примерно 65 тысяч рублей по текущему курсу), а в Европе цена составляет 800 евро (около 83 тысяч рублей). В продажу новинка поступит 7 ноября, что вызывает большой интерес у геймеров.

PlayStation 5 Pro — это усовершенствованная версия популярной консоли, которая предлагает ряд значительных улучшений. У неё более мощный процессор и графический чип, что обеспечивает качественную графику и поддержку разрешения 8K. Консоль была анонсирована 10 сентября 2024 года, и многие поклонники PlayStation с нетерпением ждут её выхода на рынок.